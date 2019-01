Nieuwe zwarte lijst moet clubhoppen van 'foute' vrijwilligers tegengaan

De koepelorganisaties van sportbonden en vrijwilligersorganisaties komen dit jaar met een gezamenlijke zwarte lijst die het makkelijker moet maken om ontuchtplegers te weren. Het AD meldt dat de organisaties nu nog met twee lijsten werken waarop alleen mensen staan die door de tuchtrechter zijn veroordeeld.

Op de nieuwe lijst moeten ook mensen komen die door een bestuur zijn geschorst of verwijderd. Zo kan voorkomen worden dat een ontuchtpleger zonder problemen weer aan de slag kan bij een andere club.

Op de huidige, afzonderlijke lijsten van NOC*NSF (sportbonden) en VON (vrijwilligersorganisaties) staan nu in totaal zes mensen. Dat aantal is zo laag, omdat clubs en verenigingen amper mensen doorsturen naar de tuchtrechter.

Veel zaken worden met een interne sanctie afgedaan. En die zijn nu niet zichtbaar voor andere clubs, waardoor ontuchtplegers vaak zonder problemen weer bij een andere club met kinderen of tieners kunnen werken.

De zaak van atletiektrainer Jerry M., die bij verschillende clubs meisjes misbruikte, bracht de tekortkomingen van het huidige systeem nog eens duidelijk naar voren.

Onlangs werd bekend dat het aantal meldingen over seksueel overschrijdend gedrag in de sport afgelopen jaar is verdubbeld. Negen van de tien slachtoffers zijn minderjarig.