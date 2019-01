Deel dit artikel:













Tentoonstelling over Fabeltjeskrant naar Baarn en misschien ook België De schrijver van de Fabeltjeskrant baseerde veel karakters op buurtgenoten in Rotterdam-Vreewijk

De expositie 'Fabeltjesland, een reis door 50 jaar Fabeltjeskrant' heeft ruim 15 duizend bezoekers getrokken. Een deel van de tentoonstelling is vanaf de voorjaarsvakantie weer te zien in Kasteel Groeneveld in Baarn. Ook België heeft volgens de organisatie interesse.

De grote overzichtstentoonstelling werd op 28 september vorig jaar geopend door burgemeester Aboutaleb en is ruim drie maanden te zien geweest in LP2 op de Wilhelminapier in Rotterdam. Zondag was de laatste dag. "We hebben veel positieve reacties gekregen. Dat er zelfs bezoekers uit België naar de tentoonstelling kwamen, geeft des te meer aan dat Meneer de Uil en alle andere poppen nog steeds populair zijn, zelfs in het buitenland’’, zegt organisator Eva van der Vegt van Bureau Vermaeck. De schrijver van de Fabeltjeskrant, Leen Valkenier, baseerde veel karakters uit de Fabeltjeskrant op buurtgenoten uit zijn jeugd in tuindorp Vreewijk. Lees ook: Expositie over Fabeltjeskrant niet toevallig in Rotterdam