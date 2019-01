Nederlandse transporteurs over Brexit: 'Keep the fingers crossed'

Het is nagelbijten geblazen voor Nederlandse transportbedrijven: stemt het Britse Lagerhuis dinsdag in met de Brexitplannen van premier May of neemt Groot-Brittannië zonder deal afscheid van de EU? Gek genoeg lijken Nederlandse transporteurs er meer mee bezig te zijn dan Britse bedrijven, zegt John Wubben van Thomas Boers Transport uit Hoek van Holland.

Wubben kijkt deze dagen steeds met een schuin oog naar het laatste nieuws uit Engeland. Lukt het May om haar plannen door het Britse parlement te krijgen? Of verwijst het Lagerhuis een zachte Brexit naar de prullenbak? In dat geval dreigt een harde Brexit zonder overgangsregeling.

Nederlandse transporteurs houden rekening met het ergste. "Komt er een harde brexit, dan krijgen we vanaf 29 maart heel veel vertraging aan de grenzen, heel veel extra papierwerk en daardoor heel veel extra kosten", sombert Wubben. "Keep the fingers crossed."

Nu nog kunnen chauffeurs na alleen een paspoortcontrole en hooguit een enkele vraag over de lading doorrijden naar Engeland. Chauffeur Jelle van Thomas Boers Transport is maandagmorgen al vroeg overgestoken en tuft even na 08:30 uur al ergens ten zuiden van Londen.

Informatie

Wubben heeft ondertussen zijn klanten af geïnformeerd welke informatie ze straks moeten aanleveren als er vanaf 29 maart weer grenscontroles komen tussen Engeland en de EU. Wubben zegt dat zijn bedrijf al goed is voorbereid doordat Thomas Boers Transport al dertig jaar ook een vestiging in Engeland heeft.