Burgemeester Krimpen: uitspraken Rutte over geweld zijn onbeschaafd

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel is boos op premier Rutte. Aanleiding: de uitspraak van Rutte dat hij raddraaiers die hulpverleners belagen het liefst persoonlijk in elkaar zou slaan. "Maar ja, dat gaat niet", zei Rutte.

Dat 'bedankt he' is cynisch bedoeld...

"Ja. Het is vreemd als je zegt dat je het liefst zelf geweld zou willen gebruiken."

Wat dacht u toen u dit hoorde?

"Ik vind het best onbeschaafd om dit zo te zeggen. Omdat hij aangaf dat het feit dat het niet mag de reden is dat hij het niet doet."

U reageerde op Twitter. Merkt u dat dit breed leeft onder burgemeesters en andere bestuurders?

"Verrassend veel burgemeesters hebben mijn tweet doorgestuurd. Vanuit alle kleuren van de politiek krijg ik positieve bijval."

Denkt u dat dit een slip of the tongue van Rutte was of dat hij dit van te voren heeft bedacht?

"Ik geloof niet dat deze premier dingen zegt zonder er goed over na te denken."

Wat nu?

"Wij gaan als burgemeesters gewoon door met mensen uitleggen dat geweld tegen hulpverleners onacceptabel is. Maar daarbij moet je niet verkondigen dat je het liefst zelf geweld zou gebruiken. Dan krijg je een soort oog om oog-tand om tand-cultuur. En daar zijn we in Nederland al een jaar of vijfhonderd vanaf."

Niet alleen Vroom is kritisch over de landelijke top van zijn partij. Eerder lieten de VVD-burgemeesters van Assen, Purmerend en Den Helder al hun ongenoegen blijken. Ze vinden de koers van de VVD opportunistisch en populistisch. Twee van hen zegden hun partijlidmaatschap op.