Tapia op huurbasis van Feyenoord naar Willem II

Renato Tapia vertrekt per direct op huurbasis naar Willem II. De 23-jarige middenvelder van Feyenoord wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan de ploeg van Adrie Koster.

De Peruviaan kwam ook dit seizoen nauwelijks voor in de plannen van trainer Giovanni van Bronckhorst. Alleen in de laatste competiitewedstrijd tegen ADO Den Haag stond hij in de basis. Tapia heeft in De Kuip nog een contract tot 2020.

Tapia wilde meer minuten gaan maken, ook met het oog op de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen in mei. Hij kwam drie jaar geleden over van FC Twente en speelde sindsdien 45 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij twee keer trefzeker was.