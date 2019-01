Deel dit artikel:













Trainingskampen Feyenoord en Excelsior in FC Rijnmond Feyenoord tijdens het trainingskamp in Marbella

De eerste FC Rijnmond van 2019 staat maandag in het teken van de trainingskampen van Feyenoord en Excelsior in Zuid-Spanje. Feyenoord verbleef de afgelopen week in Marbella en Excelsior in Alhaurin.

Verslaggever Sinclair Bischop verbleef in Spanje en zit maandagavond ook aan tafel. Naast presentator Bart Nolles zitten ook voormalig Feyenoorder Joop van Daele en Emile Schelvis aan tafel in FC Rijnmond. Uiteraard wordt de kwestie Giovanni van Bronckhorst besproken. Gaat de trainer van Feyenoord zijn aflopende contract verlengen? Of stopt hij aan het einde van dit seizoen bij zijn club? In FC Rijnmond zijn nog niet uitgezonden beelden vanuit het trainingskamp in Marbella en is er een wedstrijdverslag van de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Borussia Dortmund van afgelopen vrijdag. De Rotterdammers verloren met 2-1 van de koploper uit de Bundesliga. Ook is er een reportage van het traininskamp van Excelsior. De ploeg van Adrie Poldervaart werkte in Spanje aan het zelfvertrouwen na de slechte reeks aan het einde van het vorige jaar. Excelsior staat nog maar een punt boven de degradatiestreep en moet de tweede seizoenshelft dus flink aan de bak om degradatie af te wenden. En verder komen we met de tafelheren terug op de hervatting van de eerste divisie. Sparta speelde met 3-3 gelijk bij Cambuur Leeuwarden en FC Dordrecht ging met de nieuwe trainer Claudio Braga fors met 2-6 onderuit tegen koploper FC Den Bosch. FC Rijnmond begint rond 17:20 en wordt daarna ieder uur herhaald.