Oud-Beijerlander verdacht van doden én bestelen Mona Baartmans

De zoon van Mona Baartmans staat niet alleen terecht voor het wurgen en begraven van zijn moeder. Ook zou de man uit Oud-Beijerland 40 duizend euro van haar rekening hebben gehaald. Dat heeft justitie laten weten op de eerste inleidende zitting na de arrestatie van de zoon.

De 60-jarige verdachte, Ton L., was niet aanwezig op de Haagse rechtbank.

Mona Baartmans (79) verdween op 23 september. De vrouw uit Delft had net haar man bezocht in een verpleeghuis in Den Haag. Ze stapte in bij iemand in een zwarte auto en sindsdien ontbrak elk spoor.

Een week later hield de politie Ton L. aan. In november vond de politie het lichaam van de vrouw in een natuurgebied in de buurt van de Heinenoordtunnel. Korte tijd later bekende de zoon dat hij zijn moeder had omgebracht. Naar nu blijkt heeft na haar dood ook haar rekening geplunderd. Tegen Omroep West heeft zijn broer laten weten dat Ton gokverslaafd is.

Volgens justitie loopt het onderzoek naar de dood van de vrouw nog altijd. Ook wordt L. nog psychisch onderzocht. De volgende zitting in de zaak is op 18 maart.