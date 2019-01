Man bijt en bedreigt (ex-)vriendin

Een 22-jarige man heeft zijn ex-vriendin gebeten en met de dood bedreigd. Hij mishandelde de Rotterdamse na een ruzie en stuurde haar foto's en een filmpje van wapens. De politie pakte hem zondag op.

De vrouw (21) meldde zich zondagochtend op het politiebureau Zuidplein. Op haar lichaam had ze verschillende bijtwonden. Ze vertelde dat haar (ex-)vriend dit had gedaan na een ruzie en dat hij haar bedreigde met de dood.

Agenten gingen meteen op zoek naar de man. In zijn huis in Charlois vonden ze echt lijkende vuurwapens, een alarmpistool en scherpe patronen. Uiteindelijk ontdekten ze de man in zijn auto. Hij zit nog vast en wordt verhoord.