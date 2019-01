Deel dit artikel:













Schipper opgepakt met bijna vier keer te veel alcohol in zijn bloed Foto: Zeehavenpolitie

Rijden onder invloed is verboden, maar varen met een slok op ook. Een 31-jarige schipper is daar zaterdag in de Waalhaven nog eens aan herinnerd. Hij blies bij een controle van de zeehavenpolitie 825 ugl, terwijl 220 ugl de maximum is.

Voor schippers geldt net als voor andere bestuurders dat het alcoholgehalte in het bloed niet hoger mag zijn dan 0,5 promille oftewel 220 ugl. De 31-jarige man had bijna vier keer zoveel alcohol in zijn bloed. Hij is aangehouden. Ook op het water kan alcohol achter het stuur grote gevaren en schade opleveren, zegt de politie. Om de wateren veilig te houden en ongelukken te voorkomen, controleerden agenten zaterdag op alcohol en drugs. In totaal zijn 22 binnenvaartschippers gecontroleerd in de Waalhaven en op de Oude Maas. De aangehouden man kreeg een vaarverbod voor tien uur. Als hij nog een keer met alcohol achter het roer zit, wordt zijn vaarbewijs ingevorderd.