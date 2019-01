Tieners (13 en 15) achter het stuur vandaan geplukt

De politie heeft het afgelopen weekend druk gehad met te jonge bestuurders op de weg. In Rotterdam-IJsselmonde controleerden agenten een auto waarin een 13-jarig meisje bleek te rijden. In de wijk Feijenoord pakte een 15-jarige jongen stiekem de auto van zijn moeder.

Het 13-jarige meisje kreeg volgens de man naast haar rijles. De verbaasde agenten hebben vervolgens een goed gesprek gevoerd met de ouders van de jonge bestuurster. De bijrijder heeft een proces-verbaal gekregen en de politie stuurt een bericht naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Het CBR kan maatregelen nemen tegen de zelfbenoemde rij-instructeur. In de meeste gevallen is die maatregel een onderzoek naar de rijgeschiktheid

Ook bij agenten in de wijk Feijenoord was het raak. Zij betrapten een 15-jarige jongen die de auto van zijn moeder had meegenomen. De jonge bestuurder probeerde te vluchten, maakte verschillende verkeersovertredingen en ramde een politieauto.

De jongen was niet van plan zich gewonnen te geven en verzette zich ook tijdens zijn aanhouding. Ondertussen beledigde hij de agenten. Voor zijn illegale avontuur krijgt de jongen verschillende boetes.