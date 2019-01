Deel dit artikel:













Boven-Hardinxveld ruim twaalf uur zonder stroom Monteurs van Stedin zijn aanwezig in Boven-Hardinxveld

In Boven-Hardinxveld hebben 1943 huishoudens maandag tot diep in de nacht zonder elektriciteit gezeten. De storing begon rond 13:45 uur en was pas om 02:14 uur verholpen.

Stedin plaatste in de loop van de middag drie aggregaten in Boven-Hardinxveld. Daardoor hadden uiteindelijk zestienhonderd huishoudens noodstroom. De plaatselijke supermarkt Hoogvliet heeft de deuren van de winkel door de storing maandagmiddag moeten sluiten.

Stedin sprak van een hardnekkige storing. Monteurs zijn de hele avond bezig geweest met het opgraven van de kapotte kabel in de dijk. Bewoners maakten het in de tussentijd gezellig met kaarsjes of een houtkachel. "Net of je teruggaat in de tijd", vond bewoner Leon. Om 02:14 uur had iedereen weer elektriciteit. Stedin wijst erop dat de gedupeerden mogelijk recht hebben op compensatie.