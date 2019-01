Heel Boven-Hardinxveld al uren zonder stroom

In Boven-Hardinxveld zitten 1943 huishoudens al uren zonder elektriciteit. De storing begon rond 13:45 uur en is om 20:00 uur nog niet verholpen.

Stedin stuurt drie aggregaten om de ergste nood te lenigen. Een van de aggregaten staat bij het verpleeghuis Judith Jeysterhof. Daardoor hebben inmiddels vijfhonderd huishoudens inmiddels noodstroom.

De plaatselijke supermarkt Hoogvliet heeft de deuren van de winkel door de storing maandagmiddag moeten sluiten. Ook maandagavond blijft de winkel dicht.



Stedin noemt de storing 'hardnekkig' en kan nog geen inschatting geven van wanneer de problemen verholpen zijn. De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend.

Monteurs graven een deel van de Rivierdijk af, op zoek naar een kapotte kabel. Als deze kabel gevonden is, duurt het volgens een woordvoerder van Stedin nog zeker twee uur voor deze kabel zelf gerepareerd is.

Bewoners maken het in de tussentijd gezellig met kaarsjes of een houtkachel. "Net of je teruggaat in de tijd", vertelt bewoner Leon.