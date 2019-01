Rotterdam wil mooiere stadsentree bij Woudestein

Als het aan de Rotterdamse wethouder Bas Kurvers ligt, profiteert de hele omgeving van Woudestein mee als het stadion van Excelsior wordt uitgebreid. Niet alleen moeten er meer sportfaciliteiten komen, waar ook de Erasmus Universiteit gebruik van mag maken, ook moeten er nieuwe huizen in de buurt verrijzen.

Vorige week maakte Excelsior-directeur Ferry de Haan bekend dat de capaciteit van het Van Donge & De Roo stadion omhoog moet van 4500 naar 7500 toeschouwers. Kurvers grijpt die ambitie aan om in een moeite door de entree van Rotterdam via de Maasboulevard te verbeteren.

De wethouder en Excelsior onderzoeken de komende maanden wat er mogelijk is in de omgeving van Woudestein. Eventuele plannen met het gebied moeten in de zomer naar buiten komen, waarna de gemeenteraad van Rotterdam zich erover moet uitspreken.