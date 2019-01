Gaat Aboutaleb voor een derde termijn?

Burgemeester Aboutaleb schuift maandag tussen 18:00 en 19:00 aan op Radio Rijnmond bij Rijnmond NU. Samen met presentator Erik Lemmers praat hij onder andere over zijn tienjarige jubileum en zijn plannen om geweld tegen vrouwen terug te dringen. Ook komt de afgelopen jaarwisseling aan bod.

Aboutaleb is al tien jaar de burgemeester van Rotterdam. In die tijd heeft hij veel meegemaakt. De tweede termijn van de burgemeester loopt over twee jaar af. Later dit jaar beslist hij of hij zich kandidaat stelt voor een derde termijn. Leefbaar Rotterdam vindt dat de stad over twee jaar geen nieuwe burgemeester mag kiezen zonder de burger daarbij te betrekken. Wat vindt de burgemeester van dat plan?

Ook praat Aboutaleb over zijn plannen om geweld tegen vrouwen in de stad aan te pakken. Daarnaast staat hij stil bij het geweld dat rappers verheerlijken in hun teksten en videoclips.