Rotterdamse Syriëgangster Melis A. op vrije voeten Foto: ANP / Roos Koole

De Rotterdamse Melis A. komt in afwachting van haar proces vrij. Ze krijgt wel een elektronische enkelband om. De 23-jarige vrouw keerde deze zomer terug uit het strijdgebied van IS. Daar was ze door haar vader vandaan gehaald.

A. staat terecht voor deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terreurdaden. Ongeveer twee jaar geleden reisde ze haar geradicaliseerde man achterna richting Syrië. In juli 2018 werd ze aangehouden op Schiphol, toen ze met haar zoontje aankwam vanuit Erbil (Irak). Melis A. heeft vastgezeten op de terroristenafdeling van de zwaarbewaakte gevangenis in Vught. Haar zoontje werd ondergebracht bij zijn oma. De man van A. is waarschijnlijk in oktober 2017 overleden in het strijdgebied. Hij werd eerder bij verstek veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. De zaak van Melis A. wordt op 10 april behandeld in de rechtbank van Rotterdam.