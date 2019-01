Deel dit artikel:













Eneco in de belangstelling van PGGM en Shell Eneco hoofdkantoor in Rotterdam

Pensioenfonds PGGM en Shell hebben belangstelling voor Eneco. Ze willen samen een bod uitbrengen als het Rotterdamse energiebedrijf later dit jaar wordt geveild, schrijven ze in een brief aan het personeel en andere belanghebbenden. Eneco is nu nog in handen van gemeenten, waarvan Rotterdam de grootste is.

De aandeelhouders, de raad van commissarissen en de raad van bestuur van Eneco stemden vorige maand in met de verkoop van Eneco. Gemeenten hadden aangedrongen op verkoop nadat het bedrijf in 2017 officieel is gesplitst in drie onderdelen voor het netwerk (Stedin), infra en onderhoud (Joulz) en de levering (Eneco). Gemeenteraden hopen flink te verdienen aan de verkoop. PGGM en Shell zijn de eerste partijen die belangstelling tonen voor Eneco. Beide bedrijven beloven Eneco's duurzame karakter in stand te houden. Ook willen ze de naam Eneco aanhouden en het bedrijf in Rotterdam laten staan. PGGM ziet Eneco als een duurzame investering. Het pensioenfonds wijst op de ervaring die Eneco heeft met schone energie. Dat is belangrijk met het oog op klimaatmaatregelen die in de toekomst moeten worden genomen, schrijft PGGM. Ook Shell vindt Eneco goed passen in de toekomstvisie van het bedrijf. Het bedrijf wil meer doen met wind- en zonne-energie en elektrisch rijden. De komende tijd zijn er gesprekken tussen Shell, PGGM en Eneco. Wanneer de veiling precies plaatsvindt, is nog niet bekend. Het moet wel ergens dit jaar gebeuren.