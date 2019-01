Deel dit artikel:













Dag uitkering, HalloWerk!

Op Rotterdam The Hague Airport is maandag een nieuwe manier van werkzoeken gelanceerd. De website hallo-werk.nl koppelt werkzoekenden en werkgevers aan elkaar in de regio Rijnmond en de regio Haaglanden.

Wie een baan zoekt kan zich op de site met een profiel presenteren aan werkgevers die zelf ook actief op zoek kunnen gaan naar werkzoekenden. In de proefperiode vorig jaar zijn in Rotterdam en Den Haag in totaal 212 mensen met een uitkering door middel van HalloWerk aan een baan geholpen. Dit jaar moet het aantal profielen in HalloWerk geleidelijk groeien, van circa 700 nu naar ruim 5.000 profielen.