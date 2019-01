Deel dit artikel:













Medaillewinnaars EK shorttrack geven kinderpersconferentie Rianne de Vries en Daan Breeuwsma

De Nederlandse shorttrackploeg geniet in Dordrecht nog even na van het Europees Kampioenschap. Maar stilzitten is er niet bij. Twee van de medaillewinnaars, nationaal kampioen Daan Breeuwsma en Rianne de Vries, gaven op de Beatrixschool een heuse persconferentie voor de leerlingen.

"Ja, soms voelt een persconferentie wel als een verplicht nummer, maar dit is gewoon leuk", vindt Breeuwsma. "Veel leuker dan een gewone persconferentie. Het enthousiasme van die kinderen geeft je zelf ook een kick", zegt De Vries na afloop. Tijdens het spervuur aan vragen ontdekken de kinderen dat de winnaars van goud (met de vrouwenploeg) en zilver (de mannenploeg) in het dagelijks leven een stel zijn. "Onze hond heet Boef, maar achteraf hebben we een beetje spijt van die naam", onthult Breeuwsma. Op de vraag waarom ze shorttrack zo leuk vinden, antwoordt Rianne de Vries: "Het gaat zo hard, we liggen schuin met een hand op het ijs en je voelt de wind door je haar gaan, dat is zó gaaf". Daan Breeuwsma vult aan: "Je moet plezier hebben in wat je doet." Het blijkt een wijze les voor de kinderen. "Gelukkig ga ik ook met plezier naar school", zegt een meisje. Breeuwsma is blij dat de boodschap geland is: "Ik ga nog elke dag met plezier trainen. Als iets leuk is, kun je het heel lang volhouden."