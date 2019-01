't Platje in Vlaardingen eindelijk plat

In Vlaardingen is maandag eindelijk de sloop van China Garden begonnen. Het restaurant is bekend om de traditionele keuken, maar ook omdat de zaak aan de Vlaardingse Maasboulevard een paar keer per jaar onder water staat. Er komt nieuwbouw met een terras in de open lucht, zoals vroeger.

Oudere Vlaardingers kennen het pand vooral als 't Platje, vernoemd naar het terras uit vervlogen tijden. De familie Chou runt het restaurant al ruim 38 jaar. Jun Chou junior neemt nu de scepter over van zijn vader Ping Chou, die wel chef-kok blijft in het nieuwe restaurant. "We willen eind dit jaar weer open zijn, als alles lukt", lacht Jun, die opgelucht is dat de sloop is begonnen.

De sloop liep een aantal maanden vertraging op, onder andere door een asbestonderzoek in het oude en vervallen pand. Nu is groen licht gegeven voor de sloop die de gehele familie bijwoonde. Naast de familie keken vaste klanten toe, die hun vaste stekkie aan het water missen.

Yun verwacht dat de sloop een paar weken duurt en dat daarna meteen gebouwd kan worden. "Als het puin weg is, komen er eerst nog archeologen kijken of er iets in de grond zit. Ik hoop niet dat ze een oude Chinese vaas vinden, want dan is er weer vertraging", lacht de jonge ondernemer.

Spoetnik

China Garden is al een paar maanden dicht. De inboedel is deels geveild onder vaste bezoekers. Verder heeft de familie Chou de tafels en stoelen uit de zaak gedoneerd aan de Vlaardingse stichting Spoetnik, die ze naar een opvanghuis voor blinden, slechtzienden en invaliden in Kiev in Oekraïne heeft gebracht.