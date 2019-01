Haringvlietsluizen voor het eerst hele ochtend op een kier

De Haringvlietsluizen worden komende woensdag voor het eerst een ochtend op een kier gezet. Eén van de schuiven gaat ongeveer een meter open. De afgelopen tijd is er al een paar keer mee getest.

Sinds de aanleg van de Deltawerken is het Haringvliet afgesloten van de zee en is het water daar zoet geworden. Bij het open zetten van de sluizen stroomt er dus weer zout water naar binnen. Allerlei trekvissen, zoals de zalm en de zeeforel, kunnen dan weer het land in zwemmen om te paaien.



Rijkswaterstaat begint voorzichtig met het openen van de sluizen. Er gaat in eerste instantie af en toe een schuif open, om te kijken wat daar de gevolgen van zijn.

Het officiële startsein van het 'Kierbesluit' zou eigenlijk afgelopen september al worden gegeven, maar werd destijds uitgesteld vanwege de lage waterstand in de rivieren. Halverwege november heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen alsnog met een symbolische starthandeling het Kierbesluit officieel in werking gesteld.