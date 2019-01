Deel dit artikel:













Dode en gewonde bij botsing Zuidland Foto: MediaTV

Bij een ongeluk in Zuidland is maandagavond een vrouw om het leven gekomen. Op de kruising van de Dwarsweg met de Langeweg in Zuidland zijn twee auto's op elkaar gebotst.

Één van de twee auto's belandde daarna in het water. Hulpdiensten hebben geprobeerd deze inzittende te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De bestuurder van de andere auto, een man, is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.