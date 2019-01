117 mensen melden zich om 'spijttattoo' te laten verwijderen

Bij de Rotterdamse Stichting Spijt van Tattoo hebben zich 117 mensen aangemeld. Eind deze maand begint de stichting met het verwijderen van tatoeages op opvallende plekken.

Het project heet ‘Dag Tattoo, Hallo Baan’ en moet de kansen van deelnemers op de arbeidsmarkt vergroten. De laserbehandelingen zijn gratis.

In ruil daarvoor moeten de deelnemers meewerken aan een documentaire. Die wordt vertoond op scholen, om kinderen te waarschuwen voor de eventuele gevolgen van tatoeages bij het vinden van werk.

Steeds jonger en groter

De stichting is opgericht door Andy Han, die samen met zijn vrouw eigenaar is van een tattoo- en laserpraktijk. "Daar zien we de wereld aan twee kanten veranderen,” vertelt hij.

"Aan de ene kant zien we dat jongeren op steeds jongere leeftijd steeds grotere tatoeages zetten. Ze willen dat steeds vaker ook op hun handen, in de hals of het gezicht. Net als profvoetballers, rappers en popidolen."

"Wij waarschuwen dan: 'Jouw idolen zijn financieel onafhankelijk. Als je straks van school komt en wilt gaan werken, kan een werkgever die tatoeages gebruiken als excuus om je niet aan te nemen. Daarom zetten wij principieel geen tatoeages op handen en gezicht.”