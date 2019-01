Leefbaar-raadslid stapt uit gemeenteraad

Leefbaar-raadslid Jari Esbeukman verlaat de Rotterdamse gemeenteraad. Volgens zijn partij neemt hij deze beslissing omdat zijn raadslidmaatschap niet meer te combineren valt met zijn andere werkzaamheden.

De 24-jarige Esbeukman is onder meer docent Nederlands. Ook heeft hij ambities in de entertainmentindustrie. Het raadslid deed onder meer mee aan het RTL-programma Screentest, waarbij hij het tot de halve finale wist te brengen.

"De nieuwe kansen die deze landelijke bekendheid hebben opgeleverd maken echter dat het raadslidmaatschap helaas niet langer vol te houden is", meldt Leefbaar Rotterdam.

Esbeukman neemt met pijn in zijn hart afscheid van de gemeenteraad. "Ik heb iedere dag als raadslid een eer gevonden en was me de komende jaren graag bezig blijven houden met het verbeteren van het onderwijs in Rotterdam. Maar het is simpelweg niet meer te combineren", legt Esbeukman uit.

"Het zit niet in mijn karakter om dingen half te doen. Daar is het raadslidmaatschap veel te belangrijk voor. Daarom heb ik besloten het stokje over te dragen”. Hij wordt opgevolgd door Hans van Putten (52).