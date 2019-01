Van drumsukkel naar Phil Collins in 30 minuten

Het nieuwe jaar eens fris beginnen met een nieuwe hobby. Dat wilde lifestyleverslaggever Chantal Quak. Daarom klopte zij aan bij Hans Tims uit Dordrecht, voor een workshop drummen. Hans drumt al 44 jaar en geeft 30 jaar les. Óók aan types zoals Chantal, die naar eigen zeggen het ritmegevoel van een tuinboon heeft.

Aan het Sweelinckplein, een voormalig winkelgebiedje in Dordrecht, is de percussiewinkel van Hans gevestigd: Tims Toms. Achter de winkel is een grote schuur, waarin Hans zijn leerlingen drumles geeft. De schuur is geluidsdicht gemaakt, want zomaar een lekker stuk drummen in een woonwijk, dát is geen goed idee, lacht Hans. "In de 20 jaar dat ik hier nu zit heb ik nog geen enkele klacht gekregen, dus dat is mooi".

Verslaggever Chantal is één van de weinige vrouwen die drumles wil. Hoe het komt dat drummen een voornamelijk mannelijke bezigheid is, weet Hans niet. "Misschien vinden vrouwen het teveel lawaai? Of denken ze dat ze het niet kunnen? Terwijl ze toch heel goed zijn in multitasking, waar het drummen in feite op neerkomt".

Als je aan Hans vraagt wat er zo leuk is aan drummen gaan zijn ogen glimmen: "Het is op een legale manier herrie maken! En verder is het ook heel leuk om samen muziek te maken." Hans denkt dat hij zelfs Chantal aan het drummen kan krijgen, ook al heeft zij daar zelf een hard hoofd in. "Iedereen kan het leren. Soms pikt iemand het snel op, soms duurt het wat langer. In al die jaren dat ik les geef heb ik pas twee keer meegemaakt dat ik tegen iemand moest zeggen dat dit hem écht niet ging worden'.

Of verslaggever Chantal klaargestoomd kan worden voor het betere drumwerk zie je in de video!