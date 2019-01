Deel dit artikel:













LIVE: Burgemeester Aboutaleb te gast bij Radio Rijnmond

Al tien jaar is Ahmed Aboutaleb de burgemeester van Rotterdam. In het programma Rijnmond NU blikt hij maandagavond niet zozeer terug op zijn tien jaar burgemeesterschap, maar praat hij met presentator Erik Lemmers vooral over de toekomst.