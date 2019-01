Celstraffen voor Rotterdamse 'kerstterroristen'

De rechtbank heeft straffen tot drie jaar cel opgelegd voor twee terrorismeverdachten die kerstavond 2017 in Rotterdam werden opgepakt.

Het gaat om de 30-jarige Iraaks-Zweedse Altaf T. en de 22-jarige Seçan A. uit Vlaardingen. De rechtbank ziet de Zweed als een IS-propagandist. Mogelijk heeft hij de Vlaardinger geïnspireerd om een aanslag te plegen.

Uiteindelijk is geen bewijs gevonden voor een concrete aanslag in of buiten Rotterdam. Wel ziet de rechtbank dat Seçan A. voorbereidingen trof. "Hij heeft zich verdiept in het plegen van aanslagen met zuren, het vervaardigen van bommen en materiaal om treinen te laten ontsporen."

Altaf T. krijgt drie jaar cel voor deelname aan een terroristische organisatie, namelijk IS. Seçan A. is veroordeeld tot dertig maanden cel waarvan twaalf voorwaardelijk voor het plannen van een aanslag.