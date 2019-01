Deel dit artikel:













Rechter: plannen voor aanslag in Rotterdam niet bewezen

De rechtbank acht niet bewezen dat twee mannen in 2017 een aanslag wilden plegen met Kerst in Rotterdam. Dat bleek maandag bij de uitspraak. Het duo moet wel de cel in, omdat ze volgens de rechtbank bij een terroristische organisatie betrokken waren.

De 30-jarige Iraaks-Zweedse Altaf T. en 22-jarige Seçan A. uit Vlaardingen werden op kerstavond 2017 opgepakt. Dat gebeurde op de Witte de Withstraat in het centrum van Rotterdam. Er waren aanwijzingen dat ze een aanslag zouden willen plegen in de stad. Justitie vond uiteindelijk geen bewijs voor een concrete aanslag. Wel stuitte justitie op onder meer een testament, video’s van IS en handleidingen voor aanslagen. Toch kan de aanslag daarmee niet worden bewezen, is de beslissing van de rechtbank. Wat de rechtbank wel bewezen acht, is dat het tweetal heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie. Altaf T. krijgt daar een celstraf van drie jaar voor. Seçan A. is veroordeeld tot dertig maanden cel waarvan twaalf voorwaardelijk. Justitie had vier jaar cel tegen beide mannen geëist.