Verzorgingshuis Maassluis uren zonder water na leidingbreuk Foto: MediaTV

Het verzorgingshuis DrieMaasHave in Maassluis heeft sinds maandagavond uren zonder water gezeten. Dat kwam door een breuk in een waterleiding. Omstreeks 04:00 uur kwam er in het tehuis weer water uit de kraan. Het water moet voorlopig nog wel worden gekookt.

De breuk in de waterleiding zat in een aftakking van de hoofdwaterleiding. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio hebben 161 bewoners zonder water gezeten. Evides vond het lek rond middernacht. Daarna is het lek gerepareerd. De storing was ingrijpend. "Bewoners kunnen hun handen niet wassen, ze kunnen niet douchen en kunnen de toiletten niet doorspoelen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De verwarming deed het nog wel. Brandweerlieden deelden waterflesjes uit aan de getroffen bewoners. Ook zijn een zestigtal jerrycans aangeleverd, zodat bewoners voor de nacht en de ochtend de beschikking hebben over drinkwater.



Door de breuk bij het verzorgingshuis aan de Stadsmolen stond een parkeerplaats onder water. Het verzorgingshuis ligt net iets hoger dan de omliggende huizen, waardoor het water de straten blank zette. Dit leidde niet tot overstromingen. Wilfred Schouten van het verzorgingshuis: "De situatie binnen is zoals een normale avond. Bewoners merken hier niets van. Dat de toiletten binnen niet doorgespoeld kunnen worden, vraagt om extra hygiënemaatregelen." Dinsdag worden de leidingen nog doorgespoeld. Totdat blijkt dat alles schoon is, moeten bewoners het water eerst nog koken.