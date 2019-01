Verzorgingshuis Maassluis zonder water na leidingbreuk

Het verzorgingshuis DrieMaasHave in Maassluis zit maandagavond zonder water. Dat komt door een breuk in een waterleiding. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio duurt het nog tot zeker 23:30 uur voor de problemen zijn verholpen.

De breuk in de waterleiding zit in een aftakking van de hoofdwaterleiding. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zitten 161 bewoners zonder water. De verwarming doet het nog wel. Brandweerlieden delen waterflesjes uit aan de getroffen bewoners.

Door de breuk bij het verzorgingshuis aan de Stadsmolen staat een parkeerplaats onder water. Het verzorgingshuis ligt net iets hoger dan de omliggende huizen, waardoor het water de straten blank zet. Tot nu toe verdwijnt het water wel weer het riool in en hebben omliggende huizen geen last van overstromingen.

Monteurs zijn aanwezig om te kijken of een noodvoorziening of een noodkraan kan worden aangelegd in de omgeving.