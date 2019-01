Deel dit artikel:













Van Daele in FC Rijnmond: 'Als we voorin in topvorm zijn, krijgt ook Ajax het moeilijk' Joop van Daele

Joop van Daele sluit niet uit dat de Rotterdammers een goed resultaat kunnen halen binnenkort in de competitie tegen Ajx: "Als we voorin in topvorm zijn, dan wil ik het nog weleens zien. Van Persie, Berghuis, Jørgensen en ook nog Larsson? Dan krijgt ook de verdediging van Ajax het moeilijk."

Van Daele, Emile Schelvis, Sinclair Bischop en presentator Bart Nolles gingen in op de huidige situatie van Feyenoord en bezonnen zich op de vraag of het aflopende contract van Giovanni van Bronckhorst verlengd zou moeten worden. Ook wordt er stilgestaan bij de transferperikelen en wordt in het programma teruggeblikt op het trainingskamp van Excelsior in Spanje. Bekijk hierboven heel de uitzending van FC Rijnmond terug.