Recreatiebad Bergschenhoek dicht door loslatende tegels

Het recreatiebad van zwembad De Windas in Bergschenhoek is per direct gesloten. Op de bodem van het bad zijn tientallen tegels losgekomen.

Medewerkers van het zwembad ontdekten het mankement maandagochtend. Volgens De Windas laten de tegels 'uit het niets' los.

De gemeente en exploitant Sportfondsen gaan met experts op zoek naar de oorzaak. "We moeten snel weten wat er is gebeurd en hoe we het zwembad zo snel mogelijk weer gebruiksklaar hebben", zegt Simon Fortuyn, wethouder in de gemeente Lansingerland. "Dat tegels zomaar op zo'n manier los kunnen laten, is wel heel bijzonder."

Door het probleem zijn verschillende activiteiten in het zwembad afgelast. Onder meer het recreatief zwemmen, familie-zwemmen en meer bewegen voor senioren gaat in ieder geval deze week niet door. Wethouder Fortuyn bespreekt deze week of er naar alternatieven moet worden gekeken voor deze groepen zwemmers.