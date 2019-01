DSW blijft drie jaar langer hoofdsponsor van Excelsior: 'Onze meest trouwe partner'

Zorgverzekeraar DSW blijft drie jaar langer hoofdsponsor van Excelsior Rotterdam, dat zei Excelsior-directeur Ferry de Haan maandag tijdens zijn nieuwjaarsspeech. Op de nieuwjaarsreceptie geeft De Haan aan blij te zijn. "DSW is onze belangrijkste en meest trouwe partner."

"We hebben vroegtijdig gevraagd hoe zij er naar kijken", gaat De Haan verder tegenover RTV Rijnmond. "Ze doen opvallend werk door de positie op het shirt beschikbaar te stellen aan goede doelen, op dit moment Spieren voor Spieren. Voor een betaald voetbal organisatie is zo'n trouwe partner van wezenlijk belang."

Excelsior is wel nog steeds druk met versterkingen voor de selectie zoeken. "We weten waar we naar willen kijken. Die gesprekken zijn gaande. Er zijn ook wat afwijzingen geweest, maar we hopen wel de goede kant op te gaan. Maar nog steeds onder het motto; het moet anders of beter zijn dan wel al hadden. Want de één invullen voor de ander zullen we nooit doen."

Wonen in het Excelsior-stadion

Tijdens de receptie werd ook duidelijk dat Excelsior inzet op woningbouw als extra commercieel wapen. Commercieel directeur Wouter Gudde: "In Rotterdam wil tegenwoordig iedereen wonen. Maar zeker ook de studenten. Dus als wij woningbouw kunnen toevoegen, waar we structureel inkomsten uit zullen krijgen, en waar het niet uitmaakt op welk niveau je voetbalt, dan wordt ons businessmodel veel gevarieerder en slimmer, waardoor we veel stabieler kunnen gaan opereren."

Gudde is nu bezig om de plannen concreet te maken. "Er wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt. We zijn met een architect bezig met de verkenning. De woningen kunnen geïntegreerd worden in een tribune of meerdere tribunes. Hoe gaaf zou het zijn als je in de Rob Albers-tribune kan wonen, tegenover de universiteit en vijf minuten van het centrum? Ik denk dat je niet snel een betere locatie zal vinden."

Naast Ferry de Haan en Wouter Gudde komen ook Adrie Poldervaart en Cor Pot aan het woord tijdens de nieuwjaarsreceptie. Bekijk hierboven alle gesprekken.