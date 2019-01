Dodelijke steekpartij Dordtse voetballer in Opsporing Verzocht

Dodelijke steekpartij in Breda. Foto: Brigit Verhoeven

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond opnieuw aandacht aan de steekpartij in Breda begin november, waarbij de 23-jarige Paul Pluijmert uit Dordrecht om het leven kwam. De politie is nog op zoek naar enkele belangrijke getuigen.

Pluijmert was eerste elftalspeler bij de Dordtse voetbalclub DFC. Hij was op 4 november met vrienden een avondje uit geweest. Op de Adriaan van Bergenstraat ging het vervolgens mis en werd hij neergestoken.

Na de steekpartij werd een zoektocht in gang gezet naar de dader. Een 36-jarige verdachte is vervolgens aangehouden. Deze man mishandelde volgens de politie vóór de fatale steekpartij een 18-jarige Dordtenaar.

De politie is in dit verhaal echter nog op zoek naar enkele mensen, die kort voor en na de steekpartij contact hebben gehad met de verdachte. Op beelden van beveiligingscamera's zijn getuigen te zien die tijdens het fatale incident in de buurt waren. Het gaat onder meer om inzittenden van een witte Fiat 500.