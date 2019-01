'Krantenvrouwtje' Bertha stopt ermee

Bertha is een fenomeen op Rotterdam-Zuid. Ruim twaalf jaar bracht ze honderden bewoners een gratis krantje. Maar nu laten de gevolgen van reuma en een verhuizing naar Noord zich gelden. Ze stopt ermee.

De 'werkdag' van Bertha begon vaak al om 03:30 uur. Dan waren er nog volop Spitsen en Metro's te vinden. En had ze geen last van de 'James Bond' die haar het leven zuur maakte.

Plannetje

Daarmee doelt ze op de mannen en vrouwen die liever niet hadden dat ze stapels kranten meenam om uit te delen aan de ouderen op Zuid. "Ik weet dat het er veel waren, maar ik had mijn adresjes en mijn plannetje", legt ze uit.

"Dit is 'm, mijn trouwe maatje", zegt ze bij haar befaamde roze bakfiets. "Het ging de mensen vaak eigenlijk niet om het krantje, maar om het praatje. Er was een mevrouw, die zat om 07:30 uur al op me te wachten voor het raam."

Tweehonderd adressen

Bertha is een taaie. Door weer en wind bracht ze haar krantjes rond. Soms wel op tweehonderd adressen. Ook al ging het lijf steeds meer sputteren, ze hield vol en ging de discussie aan met de mannen die haar wilden stoppen. Ze belandde ooit zelfs bijna op het politiebureau wegens diefstal van gratis kranten. Het liep met een sisser af.

Bertha maakte de mensen blij en hield bij eenzame buurtbewoners een oogje in het zeil. Dat was voor haar de drijfveer: iets betekenen voor een ander. "Ook al lukt elke dag een krantje nu niet meer, ik wil iets anders verzinnen."

Geweldig

Wie een rondje maakt met Bertha door Carnisse, merkt meteen hoe diep ze is verbonden met de wijk. De één na de ander zegt hallo. Bertha kent iedereen en iedereen kent Bertha. De winkeliers groeten haar.

"Bertha is echt uniek, Bertha is geweldig", zegt sociaal werker Jenny Zwijnenberg in het buurthuis van Carnisse. En dat komt niet uit de mond van de eerste de beste, want Zwijnenberg is uitgeroepen tot sociaal werkster van het jaar.

Bloemen rondbrengen

"Ze heeft me geleerd dat ieder mens kracht en mogelijkheden heeft om te gebruiken voor een ander." Zwijnenberg gebruikt Bertha tijdens lezingen vaak als voorbeeld van iemand die zelf groeit door een ander te helpen.

Maar hoe moet dat nu verder in de toekomst? "Thuis zitten, dat is niks voor me", vertelt Bertha. "Ik denk erover om iedere week bloemen te gaan rondbrengen aan mensen die ze verdienen."