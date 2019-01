Rick Karsdorp maakt weer minuten bij AS Roma

AS Roma heeft zich maandag, met oud-Feyenoorder Rick Karsdorp in de basis, makkelijk geplaatst voor de kwartfinale van de Coppa Italia. Virtus Entella, dat uitkomt op het derde niveau van Italië, werd met 4-0 verslagen.

Voor Karsdorp was het pas zijn vierde wedstrijd van het seizoen. Sinds zijn invalbeurt in de Champions League tegen Real Madrid op 27 november, maakte hij geen minuten meer voor AS Roma.

De laatste weken leek er sprake van een terugkeer naar Feyenoord. Of die deal nog rond komt, is nog de vraag.