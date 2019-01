Rotterdam laat werkloze jongeren in de kou staan

Rotterdam moet meer doen om werkloze jongeren aan een baan of opleiding te helpen, vindt de Rotterdamse rekenkamer. De gemeente weet de doelgroep nauwelijks te bereiken. Daardoor weet Rotterdam niet meer dan tien procent van de jongeren te helpen.

Vier jaar geleden ging Rotterdam nog voortvarend van start toen bleek dat de stad tienduizend werkloze jongeren telde. Er kwam een heus actieplan met een jongerenloket om de jongeren aan het werk te helpen. Maar vervolgens ging het mis, schrijft de rekenkamer in het rapport 'Werk aan de winkel'.

In twee jaar tijd zijn niet meer dan 1100 jongeren begeleid naar werk of scholing. Van hen belandde een op de vijf opnieuw in de bijstand. Amsterdam hielp in 2017 maar liefst vijf maal zoveel jongeren uit de werkloosheid.

Te weinig promotie

Dat Rotterdam het zo slecht doet komt omdat de gemeente het jongerenloket te weinig promoot. Ook zijn veel jongeren ontevreden over de begeleiding die de gemeente aanbiedt. Jongeren die geen recht hebben op bijstand krijgen onvoldoende hulp, zegt de rekenkamer. En zij die wel bijstandsgerechtigd zijn, verdwijnen te snel uit beeld bij de gemeente.

Niet alle jongeren die hulp krijgen, ontvangen dat van het jongerenloket. Een aantal van hen komt in een traject terecht van een extern bureau dat groepstrainingen aanbiedt met één-op-éénbegeleiding. Die trajecten zouden wél goed helpen.

Werk aan de winkel dus voor de gemeente, schrijft de rekenkamer. Niet alleen de dienstverlening moet beter, maar ook moet de gemeente beter haar best doen om jongeren die zonder werk zitten te bereiken. Verder is het volgens de rekenkamer een goed idee om door te gaan met de trajecten van de externe bureaus.