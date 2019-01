Handtastelijke huisarts voor de rechter

Voor de rechtbank in Den Haag staat dinsdag een huisarts terecht voor ontucht met kinderen. Dat gebeurde onder meer in Schiedam.

De man uit Leiden filmde stiekem patiëntjes in de spreekkamer. Ook zat hij aan kinderen op een manier die volgens justitie "niet medisch noodzakelijk" was. Dat laatste vond overigens niet in Schiedam plaats, maar in een praktijk in Amstelveen.

De huisarts had het voorzien op meisjes in de basisschoolleeftijd en tieners. Hij zou ook zijn eigen dochtertje en drie van haar vriendinnetjes hebben betast en gefilmd.

De rechtbank trekt twee dagen uit voor de behandeling van de zaak.