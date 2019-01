Deel dit artikel:













Auto brandt uit in Rotterdam-Ommoord Foto: MediaTV (Joey Bremer)

Op de Tagoreplaats in Rotterdam-Ommoord is in de nacht van maandag op dinsdag een auto uitgebrand. De wagen vatte rond 01:00 uur vlam.

De brandweer was er snel bij en doofde het vuur. De politie onderzoekt of de auto iets te maken heeft met de commotie, eerder op de avond, op de Briandplaats in Ommoord. Daar zette de politie de omgeving van een flat af na berichten over een schietpartij. Getuigen zeiden knallen te hebben gehoord. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. "Er zijn geen gewonden, kogels of hulzen gevonden", laat een woordvoerder weten.