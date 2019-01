Deel dit artikel:













Files A4 richting Europoort na ongeluk met motor Foto: Rijkswaterstaat

Op de A4 bij Schiedam is dinsdagochtend een motorrijder onderuit gegaan. Daardoor was de snelweg vanaf de Ketheltunnel in de richting Europoort een tijdlang dicht.

Bij het ongeluk waren, naast de motor, twee personenauto's betrokken. Volgens een woordvoerder van de politie is de motorrijder gewond geraakt, maar was hij wel aanspreekbaar. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft sporenonderzoek gedaan op de snelweg. Rond 09:30 uur kon het verkeer er weer gebruik van maken.