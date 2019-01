'Dekker is niet lekker' - Advocaten voeren actie tegen verschraling rechtshulp

Het is rumoerig, dinsdagochtend voor de rechtbank in Rotterdam. Zo'n honderd advocaten met groene hesjes over hun toga voeren zingend actie tegen de plannen van minister Dekker. Die wil fors bezuinigen op rechtshulp voor mensen met een smalle beurs.

Groene hesjes? Geen gele? "Nee, die waren op", grapt een van de deelnemers aan het protest. Maar volgens Peter Hanenberg, deken van de Orde van Advocaten kunnen het in de toekomst zomaar eens gele hesjes worden als Dekker niet luistert. "De maat is wat ons betreft vol."

"De sociale advocatuur wordt in onze ogen eigenlijk door de minister afgeschaft. De rechtszoekende komt in de kou te staan. Die vindt een dichte deur. Vandaar dat wij roepen: actie, actie, de deur gaat dicht!", licht een ander toe.



Naast het gezang zijn er ook pamfletten.

Sander Dekker

trekt de stekker

in een oogwenk

uit de gefinancierde rechtshulp

van Ingrid en Henk

"Dekker vindt dat de kosten de pan uitrijzen. Feitelijk gooit hij de rechtshulp op de markt, net zoals met de zorg is gebeurd. Het moet commercieel. Dat is de dood in de pot voor de rechtszoekende."

Het pleidooi om de sociale advocatuur overeind te houden, levert nog meer poëtische vondsten op. "Dekker is niet lekker", scanderen de groene hesjes.

Rond 09:30 uur is het protest voorbij. Net als bij andere rechtbanken in het land beginnen de zittingen in Rotterdam deze dag zeker een half uur later.