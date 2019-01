Bewoners Boven-Hardinxveld maken stroomstoring gezellig

Bij bijna tweeduizend huishoudens in Boven-Hardinxveld was het maandagavond noodgedwongen ouderwets gezellig. Het dorp zat ruim twaalf uur zonder stroom, maar de bewoners maakten het beste van de situatie.

"Het was wel gezellig in het donker", vertelt een man die in een flatje in het dorp woont. "Vroeger had je zo'n lantaarn die je op tafel kon zetten met een pot olie. Dat heb je nu niet meer, of je moet naar de kringloop. Dus nu zat ik met kaarsjes op tafel, maar dat stinkt als de neten natuurlijk."

Puzzel

Ondanks de 'stinkende' kaarsen had de man het wel naar zijn zin in het donker. Hij zette een radiootje aan op batterijen en kon op een digitale spelcomputer nog een puzzel spelen.

Zijn dorpsgenoot, meneer Versloot, vond de hele situatie wat ongemakkelijk. "Je schrikt wel natuurlijk en ik kook elektrisch, dus ik kon niet koken. Toen heb ik maar brood gegeten."

In de flat waar beide mannen wonen, deed de lift het ook niet. "Als iemand een hartaanval zou krijgen, moest de broeder de trap op- en af rennen met de brancard, maar dat is gelukkig niet gebeurd."

"Voor de rest is het best gegaan. M'n vrouw was een beetje angstig en die zei 'als het nog langer doorgaat, ga ik om acht uur naar bed' maar je denkt toch niet dat ik om acht uur op kooi ga leggen!", lacht de bewoner.

Om 02:14 was alle stroom in het dorp weer terug. De storing zal dinsdag nog het gesprek van de dag zijn. Al was het maar omdat veel inwoners hun ontdooide geworden voorraden moeten opeten, want de koelkasten deden het maandag ook niet.

Redelijk gevuld

De plaatselijke supermarkt had hetzelfde probleem. Daar is van alles uit de vriezer en koelingen ontdooid en weggegooid. De supermarkt is dinsdagochtend druk met bevoorraden en gaat open met een "redelijk acceptabel gevulde winkel", aldus de manager.