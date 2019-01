Deel dit artikel:













Vereniging Eigen Rijders: Brexit is geen doemscenario Brexit of niet? Foto: Neil Hall (EPA)

Wel of geen harde Brexit. Dinsdagavond moet het duidelijk worden in het Britse parlement. De Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN) maakt het niet uit wat de uitslag wordt. "De Brexit zal even wennen zijn, maar daarna gaat het vast snel beter", zegt voorzitter Klaas de Waardt.

Zijn optimisme staat in schril contrast tot de opvattingen van onder meer Transport en Logistiek Nederland. "Nuchter realisme, dat is onze bijdrage aan deze hele discussie", stelt De Waardt. "De vele voorstanders van de EU voorspellen met de Brexit allerlei doemscenario's. Ze verwachten miljoenen euro's verlies en lange rijen bij de havens." Dat zal allemaal wel meevallen, meent de trucker. Andere landen als voorbeeld

Hij wijst op Noorwegen en Zwitserland waar het soepel loopt aan de grenzen. "Als douane de zaken maar op orde heeft, dan vallen de doemscenario's echt wel mee." Dinsdagavond stemt het Britse Lagerhuis over het Brexit-akkoord. Goede kans dat het parlement het akkoord verwerpt. Wat er dan gaat gebeuren, is nog onduidelijk. "Daarom is het zo moeilijk om hierop in te spelen. Het is nog maar de vraag of de Britten er überhaupt uitstappen."