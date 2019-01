Deel dit artikel:













KNRM voert veel meer reddingsacties uit Archieffoto

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij heeft het vorig jaar een stuk drukker gehad dan in 2017. In Stellendam steeg het aantal keer dat de reddingsboten in actie moesten komen zelfs met vijftig procent tot 83.

Landelijk nam het aantal uitrukken met twintig procent toe. In totaal kwam de KNRM 2500 keer in actie. Dordrecht was vorig jaar met 136 acties het op 1 na drukste station van de KNRM. Bovenaan staat Scheveningen. Vooral in de zomermaanden was het druk. Door het warme weer zochten veel meer mensen dan anders verkoeling op het water.