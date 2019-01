Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











NEC zet oud-Feyenoorder Annass Achahbar uit selectie Achahbar uit selectie gezet

NEC heeft Anass Achahbar en Brahim Darri per direct uit de selectie gezet.Het duo is voorlopig teruggezet naar de beloftenploeg van Ron de Groot. De disciplinaire maatregel wordt opgelegd naar aanleiding van een woordenwisseling tussen het duo en de technische staf in de rust van de wedstrijd FC Eindhoven-NEC. Achahbar en Darri werden toen gewisseld.

Anass Achahbar, die vier seizoenen voor Feyenoord speelde, wordt dit seizoen opnieuw gehuurd van PEC Zwolle. Na een goede start, raakte hij uit vorm en was hij niet altijd meer vaste keus. Ook bij Feyenoord slaagde Achahbar er niet in om uit te groeien tot vaste waarde. In twee seizoenen onder trainer Ronald Koeman speelde hij veertien competitiewedstrijden waarin hij twee keer scoorde. Na een verhuurperiode bij het Duitse Aminia Bielefeld keerde de Nederlandse Marokkaan terug bij Feyenoord. Onder trainer Giovanni van Bronckhorst kwam hij in twee seizoenen tot 21 competitiewedstrijden en zeven goals, waarna hij een vierjarig contract tekende bij PEC Zwolle. De fans van Feyenoord zullen zich vooral het optreden van Achahbar in 2015 tegen PSV herinneren. De Rotterdammers wonnen het thuisduel met 2-1 en Achahbar maakte daarin twee fraaie doelpunten.