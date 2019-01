Vlag halfstok voor overleden burgemeester Gdansk

Ter nagedachtenis aan burgemeester Adamowicz van Gdansk hangt de Poolse vlag op het Rotterdamse stadhuis halfstok. De Poolse burgemeester werd zondag neergestoken tijdens een liefdadigheidsmanifestatie. Maandag overleed hij aan zijn verwondingen.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb laat weten geschrokken te zijn van het nieuws. "De cynische aard van deze wrede tragedie heeft mij sprakeloos en woedend gemaakt."

Waarom de burgemeester van Gdansk is neergestoken, is nog onduidelijk. Poolse media melden dat de dader een 27-jarige man is. Hij zou boos zijn, omdat hij onschuldig in de gevangenis gezeten had.