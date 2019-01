Filmmaker: 'Alblasserwaard verdient een eigen natuurfilm'

Uitgestrekte weilanden, lange sloten, mooie molens en allerlei weidevogels, buizerds, hazen en bevers. De Alblasserwaard is een prachtig oud-Hollands veenweidegebied en verdient een eigen natuurfilm, vindt filmmaker Stijn Philips.

Om dat plan werkelijkheid te maken, is Stijn een crowdfundingsactie gestart. "Ik ben hier opgegroeid en vind de polders helemaal prachtig", vertelt de enthousiaste natuurfilmer.

"Veel mensen rijden er doorheen en zien lange groene weilanden, maar er leeft zo ontzettend veel. Het is zo'n belangrijk gebied voor allerlei dieren. Ik wil de pareltjes van de Alblasserwaard uitlichten en laten zien hoe prachtig het hier is."

Maar voor het zover is, moet hij wel geld binnenhalen. "Helaas is er niet echt een potje voor natuurfilmers waar je aanspraak op kan maken", legt hij uit. "Daarom ben ik een actie gestart, zodat ik uiteindelijk een documentaire kan maken waarmee ik mensen verras en waarvan mensen kunnen genieten."

Het bedrag dat Stijn hoopt op te halen is 9.500 euro, een relatief laag bedrag voor een film. "Het is een bescheiden bedrag, maar het is wel heel belangrijk. Met dat geld kan ik van start." De apparatuur om te filmen heeft hij al, dat scheelt een hoop.

"Maar het kost veel tijd om de opnames te maken en ik moet toch een boterhammetje eten", legt hij uit. "Dus daar is het geld voor bedoeld." Daarnaast kan de filmmaker door middel van de actie aantonen dat mensen geïnteresseerd zijn in een film over dit gebied.

Als het geld binnen is, gaat het gebeuren. Dan staat Stijn vier seizoenen lang dag in, dag uit in de polder. In de regen, de kou en de wind. Zelf vindt hij dat helemaal niet erg: "Ik heb er hartstikke veel zin in. Voor zonsopkomst is er niemand en zijn de dieren op hun gemak. Dat is het mooiste wat er is.