Keeperstrainer Rody Hoegee vertrekt per direct bij FC Dordrecht

Keeperstrainer Rody Hoegee stopt per direct bij FC Dordrecht. Dat maakt de 41-jarige Hoegee vandaag bekend op zijn eigen Facebook-pagina. Als reden noemt hij 'onoverkomelijke meningsverschillen'.

Hans de Zeeuw. algemeen directeur van FC Dordrecht, is zeer verrast door het Facebook-bericht van Hoegee. ''Ik heb gisteren nog met hem gesproken. Er speelde wel wat, maar we hadden een positief gesprek. We hadden afgesproken dat hij vandaag om twee uur met Peter Drijver in gesprek zou gaan'', aldus De Zeeuw in gesprek met RTV Rijnmond.

De Zeeuw noemt het 'bijzonder onprofessioneel' dat de keeperstrainer zijn besluit kenbaar heeft gemaakt via Facebook, zonder de club op de hoogte te stellen van zijn beslissing.



Hoegee kwam in het verleden als keeper uit voor onder meer Sparta Rotterdam, FC Dordrecht en SC Cambuur. Hij was ook Nederlands jeugdinternational. Na zijn loopbaan als speler was hij een jaar keeperstrainer in de jeugd bij Feyenoord.

Sinds 2013 is Hoegee keeperstrainer bij FC Dordrecht. In 2017 stopte hij als keeperstrainer bij de club, maar na één jaar keerde hij weer terug in dezelfde functie. Nu is hij dus opnieuw vertrokken.

FC Dordrecht verwacht later op de dag met een officiële verklaring te komen.