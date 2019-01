Deel dit artikel:













Pol van Boekel fluit PEC Zwolle - Feyenoord Pol van Boekel

De eerste competitiewedstrijd van Feyenoord in 2019 staat zaterdagavond onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. De Brabantse oud-profvoetballer is door de KNVB aangesteld om PEC Zwolle - Feyenoord in goede banen te leiden. De wedstrijd begint zaterdag om 19:45 uur en is uiteraard te beluisteren via Radio Rijnmond.

Excelsior speelt vrijdagavond de uitwedstrijd bij Vitesse en die wedstrijd wordt gefloten door Edwin van der Graaf. De geboren Leidschendammer floot dit seizoen de thuiswedstrijd van Excelsior tegen Heerenveen. In die wedstrijd gaven de Kralingers een 3-0 voorsprong weg en speelde het met 3-3 gelijk. Sparta gaat vrijdagavond proberen de eerste drie punten van 2019 binnen te halen. Dan ontvangt de Kasteelclub Roda JC. De wedstrijd op Het Kasteel staat onder leiding van de 30-jarige Christiaan Bax. Het jaar 2019 begon voor FC Dordrecht met een 6-2 thuisnederlaag tegen koploper FC Den Bosch. Vrijdagavond gaan de Schapenkoppen op bezoek bij Jong AZ. De KNVB heeft Marc Nagtegaal aangewezen als scheidsrechter voor de wedstrijd in Alkmaar. Hij verwierf landelijke bekendheid door de omstreden ABBA-penaltyserie in de KNVB Beker. De strafschoppenserie tussen FC Lisse en Hoek moest uiteindelijk opnieuw genomen worden. De wedstrijden van Excelsior, Sparta en FC Dordrecht zijn vrijdagavond live te volgen. De uitzending van Radio Rijnmond Sport begint dan om 19:00 uur.