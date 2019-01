Huisarts ontkent ontucht met patiëntjes en eigen kinderen

De 38-jarige huisarts uit Leiden die dinsdag terecht staat voor ontucht met kinderen ontkent dat hij dat gedaan heeft. Maarten B. heeft wel toegegeven dat hij stiekem filmpjes maakte van blote kinderen in praktijken in Schiedam en Amstelveen.

Justitie heeft 46 filmpjes gevonden. Daarvan zouden er achttien pornografisch zijn. Op zeven van die filmpjes zou de man ook ontuchtige handelingen verrichten.

Harde schijven

Volgens de politie is er geen enkel zicht op hoeveel films en foto’s Maarten B. heeft gemaakt. Hij vernietigde twee harde schijven en weigerde het wachtwoord te geven dat nodig is voor het ontsleutelen van 61 gigabyte ander materiaal in de cloud.

In zijn praktijk verrichte B. medische ingrepen, zegt hij. Maar justitie ziet dat anders. Bij een meisje dat kwam voor onderzoek naar een geslachtsziekte en pijn bij het vrijen, deed hij longonderzoek. Waarbij haar beha uit moest.

En bij een meisje met een huidinfectie onder de oksel spreidde hij de schaamlippen. Omdat hij krentenbaard vermoedde, zegt Maarten B. "Dat komt vaak voor in lichaamsplooien."

Gedragen onderbroek

Een 6-jarig meisje dat zich meldde voor een plekje op haar hoofd, mogelijk een teek, liet hij de benen spreiden. “Ik deed dat niet om de vulva te bestuderen, maar omdat in die omgeving teken graag zitten.”

B. had het niet alleen voorzien op patiënten, maar zou ook zijn eigen dochtertje en haar vriendinnetjes hebben betast en gefilmd. Aan een vriend had hij een gedragen onderbroek van zijn dochtertje aangeboden.

De rechtbank trekt twee dagen uit voor de behandeling van de zaak.