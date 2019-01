Bekir E. bekent moord op Humeyra en heeft spijt

De man die verdacht wordt van de moord op de 16-jarige studente Humeyra, heeft bekend. Via zijn advocaten laat hij weten dat hij spijt heeft van zijn daad. Humeyra is 18 december doodgeschoten op haar school, het Designcollege in Rotterdam. Zij werd al langere lastiggevallen door de 31-jarige verdachte.

"Het is verschrikkelijk, ik had het recht niet Humeyra en haar familie dit aan te doen", aldus Bekir E. in de verklaring. De beperkingen waar de verdachte mee te maken had, zijn voorbij. Daarom kan hij nu via zijn advocaten laten weten wat hij zelf over de zaak denkt. Hij grijpt dit moment aan om "publiekelijk mededeling te doen van zijn enorme spijtgevoelens", aldus de verklaring.Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de geestelijke gezondheid van de schutter wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dinsdag heeft hij bij de rechter-commissaris toegezegd dit te doen.